Импорт серверов и СХД в Россию в 2023 году поднялся на 10–15 %

В 2023 году в Россию было импортировано приблизительно 126 тыс. серверов, что на 10–15 % больше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Федеральной таможенной службы (ФТС), закупки техники из-за рубежа в данном сегменте вернулись примерно на уровень, который наблюдался в 2021 году. В частности, как отмечается, в 2023-м импорт серверов в РФ увеличился на 1 % по отношению к 2021 году. Вместе с тем на столько же сократились закупки импортных СХД. В течение 2023 года российские компании приобрели около 35 тыс. зарубежных систем хранения, что, как и в случае с серверами, на 10–15 % больше по сравнению с 2022 годом.

Источник: 3dnews.ru