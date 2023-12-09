Индийская солнечная обсерватория Aditya-L1 прислала первый пакет изображений Солнца

Индийское космическое агентство ISRO поделилось первыми снимками Солнца, сделанными космической обсерваторией Aditya-L1. Снимки произведены ультрафиолетовым телескопом с помощью 11 фильтров, представляя нашу звезду в наиболее полном свете. Раньше в одном пакете наблюдений столь полной визуальной информации никогда не было, заявили в ISRO, и это даст более полное представление о процессах на Солнце и в его атмосфере. Источник изображений: ISRO

Источник: 3dnews.ru