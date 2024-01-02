Индийский луноход уснул «вечным сном», и попыток разбудить его не будет

На днях в Мумбаи на фестивале науки и технологий глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх заявил, что луноход «Прагьян» останется в режиме глубокого сна и попыток реактивировать аппарат предприниматься не будет. Луноход внёс свой вклад в земную науку, и тревожить его сон бессмысленно. Источник изображения: ISRO

Источник: 3dnews.ru