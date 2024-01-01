Индия начала год с запуска на орбиту аппарата для тщательного изучения чёрных дыр

Индия запустила в понедельник, 1 января, свой первый спутник для изучения черных дыр и исследования поляризации интенсивных источников рентгеновского излучения — X-ray Polarimeter Satellite (XPoSAT), сообщил ресурс Bloomberg. Как отметила Индийская организация космических исследований (ISRO), Индия стала второй страной после США, отправившей в космос подобную станцию для изучения черных дыр и нейтронных звёзд. Источник изображения: ISRO

Источник: 3dnews.ru