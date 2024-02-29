Индия обзаведётся полупроводниковой промышленностью — на строительство заводов выделено $15 млрд

Правительство Индии одобрило инвестиции на сумму $15,2 млрд в предприятия по производству полупроводников, в том числе в предложенный Tata Group первый в стране крупный завод по выпуску чипов. Источник изображения: Harikrishnan Mangayil / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru