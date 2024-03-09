Индия потратит $1,2 млрд на суверенный ИИ-суперкомпьютер с 10 тыс. ускорителей и собственные LLM

Правительство Индии, по сообщению ресурса The Register, утвердило программу развития национальной инфраструктуры ИИ. На эти цели будет выделено в общей сложности около $1,24 млрд. Одним из ключевых проектов в рамках данной инициативы является создание мощного суверенного суперкомпьютера для ИИ-задач и обработки больших языковых моделей (LLM). Информации о проекте новой НРС-системы на данный момент немного. Говорится, что в её состав войдут как минимум 10 тыс. ускорителей на базе GPU. Комплекс будет создаваться на основе государственно-частного партнёрства и станет частью вычислительной инфраструктуры IndiaAI Compute Capacity.

Источник: 3dnews.ru