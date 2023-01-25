Индия развивает мобильную платформу BharOS, основанную на Android

В рамках программы по обеспечению технологической независимости и снижения влияния на инфраструктуру технологий, развиваемых за пределами страны, в Индии разработана новая мобильная платформа BharOS. По словам директора Института технологий Индии, BharOS представляет собой переработанный форк платформы Android, построенный на базе кода из репозитория AOSP (Android Open Source Project) и избавленный от привязок к сервисам и продуктам Google.

Разработкой BharOS занимается некоммерческая компания Pravartak Technologies Foundation, учреждённая при Институте технологий Индии и финансируемая министерством по науке и технологиям. В качестве браузера по умолчанию используется мобильное приложение от поисковой системы DuckDuckGo, а в качестве мессенджера — Signal. В системе также переработаны некоторые механизмы обеспечения безопасности, связанные с верификацией и обеспечением проверки цепочки доверия (root of trust). Помимо операционной системы планируется запустить независимый каталог приложений, через который будут поставляться программы для BharOS.



Источник: opennet.ru