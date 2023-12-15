«Индустрия мотивирована на устранение CUDA»: гендиректор Intel раскритиковал закрытость технологий NVIDIA

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) выступил с критикой технологии CUDA от компании NVIDAI во время презентации чипов Intel Core Ultra и Xeon Scalable 5-го поколения. Он отметил, что «вся индустрия мотивирована на устранение CUDA», поскольку решение NVIDIA является закрытым, тогда как разработчикам ИИ нужны открытые технологии. Источник изображений: Tom’s Hardware

Источник: 3dnews.ru