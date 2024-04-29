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Infinix представила геймерский смартфон GT 20 Pro с чипом Dimensity 8200 Ultimate и RGB-подсветкой

Компания Infinix представила игровой смартфон GT 20 Pro. Новинка пришла на смену модели GT 10 Pro, выпущенной в прошлом году. Новинка получила процессор предфлагманского уровня и броский дизайн с элементами подсветки на корпусе. Источник изображений: Infinix
Источник: 3dnews.ru

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