Инициатива Fedora Atomic Desktop

Сопровождающие официальные редакции дистрибутива Fedora Linux, в которых применяется атомарное обновление системы, выступили с инициативой использования единого имени Fedora Atomic Desktop для сборок, начинка которых не разделяется на отдельные пакеты и обновляется атомарно. Для наименования атомарных редакций предлагается использовать имя «Fedora название_рабочего_стола Atomic», например, в случае появления атомарной сборки с Xfce, она будет распространяться как Fedora Xfce Atomic.

В настоящее время атомарные редакции Fedora представлены на сайте, как неизменяемые («immutable»), что сбивает пользователей с толку. Кроме того, подобные сборки распространяются под произвольными именами, не привязанными к архитектурным особенностям, что создаёт у пользователей сложности при выборе той или ной редакции Fedora. Например, атомарная сборка с пользовательским окружением GNOME распространяется под именем Fedora Silverblue, c KDE — Fedora Kinoite, со Sway — Fedora Sericea, а с Budgie — Fedora Onyx.

В случае утверждения предложения указанные сборки могут начать распространяться под именами Fedora GNOME Atomic, Fedora KDE Atomic, Fedora Sway Atomic и Fedora Budgie Atomic. При этом, для существующих сборок переименование оставлено на усмотрение команд разработчиков и при желании проекты смогут сохранить прежние имена. Под прежними именами также продолжат поставляться атомарные редакции Fedora CoreOS и Fedora IoT, не предназначенные для рабочих станций.

Атомарные сборки поставляются в форме монолитного образа, не разделяемого на отдельные пакеты и обновляемого как единое целое через замену системного образа целиком. Базовое окружение собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree и монтируется в режиме только для чтения. Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере.



Источник: opennet.ru