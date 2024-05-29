Инициатива Mobifree, нацеленная на построение экосистемы открытых мобильных приложений

Еврокомиссия, каталог свободных приложений F-Droid, организация E Foundation, разрабатывающая мобильную платформу /e/OS, и проект microG, развивающий открытые аналоги проприетарным компонентам и сервисам Google, объединили усилия в продвижении инициативы Mobifree, нацеленной на создание экосистемы открытых мобильных приложений для Android и стимулирование разработки подобных программ. На развитие проекта Еврокомиссией выделен грант, размером 5 млн евро.

Проект создан в ответ на однобокое развитие текущей мобильной экосистемы, в которой доминируют крупные компании и преобладают проприетарные приложения, закрытые стандарты и технологии сбора данных о пользователях, применяемые для монополизирования рынка и привязки пользователей к отдельным проприетарным решениям. Еврокомиссия заинтересована в финансировании и продвижении инициативы в рамках программы обеспечения цифрового суверенитета. Инициатива также позволит поддержать развитие ключевых европейских инноваторов, занимающихся разработкой мобильных технологий, предоставит больше свободы выбора гражданам и организациям, создаст новые возможности для этичного и ориентированного на потребителя бизнеса, развивающего открытое ПО.

Среди заявленных в Mobifree ценностей:

Уважение цифровых прав пользователей, таких как конфиденциальность и свобода слова;

Высокое качество ПО;

Честная конкуренция (обеспечение переносимости, совместимости и поддержки открытых стандартов);

Учёт мнения работников при принятии решений;

Инклюзивность (доступность ПО для всех категорий пользователей, независимо от состояния здоровья, благосостояния и опыта);

Открытый код, открытые стандарты и открытые источники данных;

Бережное отношение к окружающей среде, использование возобновляемых источников энергии и обеспечение длительного цикла использования.

Инициатива Mobifree нацелена на разработку мобильных технологий, построенных на открытых стандартах и форматах данных, соответствующих принципам разработки открытого ПО и обеспечивающих конфиденциальность информации пользователя. Из областей, которые будет развиваться инициативой на данном этапе отмечается открытая ОС на базе Android, независимые каталоги приложений, программы для обмена сообщениями, картографические приложения и системы реагирования в случае стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Для реализации задуманного к Mobifree присоединились разработчики мобильной платформы /e/OS, проекта microG, каталога приложений F-Droid, компании Murena (распространяет перепрошитые смартофны с /e/OS и поддерживает независимое облачное хранилище), коммуникационного XMPP-клиента Conversations и его редакции Quicksy, почтового клиента Ltt.rs (использует протокол JMAP, заменяющего связку IMAP + SMTP и работающего поверх HTTPS) и мессенджера Delta Chat (использует email в качестве транспорта).



Источник: opennet.ru