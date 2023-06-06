Инициатива по улучшению поддержки архитектуры RISC-V в открытом ПО

Организация Linux Foundation представила совместный проект RISE (RISC-V Software Ecosystem), целью которого заявлено форсирование разработки открытого программного обеспечения для систем на базе архитектуры RISC-V, используемых в различных областях деятельности, включая мобильные технологии, потребительскую электронику, датацентры и автомобильные информационные системы. Учредителями проекта выступили такие компании, как Red Hat, Google, Intel, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, SiFive, Andes, Imagination Technologies, MediaTek, Rivos, T-Head и Ventana, которые выразили готовность профинансировать работу или предоставить инженерные ресурсы.

Из открытых проектов, на которых участники проекта планируют сфокусировать внимание и провести работу по улучшению поддержки RISC-V, упомянуты:

Инструментарии и компиляторы: LLVM и GCC.

Библиотеки: Glibc, OpenSSL, OpenBLAS, LAPACK, OneDAL, Jemalloc.

Ядро Linux.

Платформа Android.

Языки и runtime: Python, OpenJDK/Java, JavaScript-движок V8.

Дистрибутивы: Ubuntu, Debian, RHEL, Fedora и Alpine.

Отладчики и системы профилирования: DynamoRIO и Valgrind.

Эмуляторы и симуляторы: QEMU и SPIKE.

Cистемные компоненты: UEFI, ACP.

Источник: opennet.ru