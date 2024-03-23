InnoGrit представила первый китайский контроллер для потребительских SSD с PCIe 5.0 — он уже массово производится

Китайская компания Yingren Technology, известная на международном рынке под брендом InnoGrit, сообщила о начале массового производства своего потребительского контроллера YR S820 для твердотельных накопителей стандарта PCIe 5.0. Источник изображений: MyDrivers
Источник: 3dnews.ru
Китайская компания Yingren Technology, известная на международном рынке под брендом InnoGrit, сообщила о начале массового производства своего потребительского контроллера YR S820 для твердотельных накопителей стандарта PCIe 5.0. Источник изображений: MyDrivers