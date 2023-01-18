Инсайдер раскрыл, какую ещё игру отменила Ubisoft — от неё остался один концепт-арт

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) со ссылкой на официальный Discord-сервер тестировщиков Ubisoft сообщил об отмене французским издательством ещё одной находившейся в разработке игры. Тоже отменённая Ubisoft королевская битва Ghost Recon Frontline (источник изображений: Ubisoft)

Источник: 3dnews.ru