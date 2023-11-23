Инсайдер раскрыл подробности Call of Duty: Black Ops Gulf War — новой игры серии от Treyarch, которая выйдет в 2024 году

Редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) поделился деталями следующей Call of Duty от Treyarch — той самой, ради которой Activision в спешном порядке пришлось превращать DLC для Modern Warfare 2 в полноразмерный сиквел. Источник изображения: Steam (Negan)

Источник: 3dnews.ru