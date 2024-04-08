Инсайдер: релиз The Rogue Prince of Persia уже близко, а анонс — на носу

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) уточнил, когда студия Evil Empire, известная по дополнениям к Dead Cells, собирается представить и выпустить следующую игру — неанонсированный роглайт-экшен The Rogue Prince of Persia. Источник изображения: Steam (Darkvil)

Источник: 3dnews.ru