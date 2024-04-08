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Инсайдер: релиз The Rogue Prince of Persia уже близко, а анонс — на носу

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) уточнил, когда студия Evil Empire, известная по дополнениям к Dead Cells, собирается представить и выпустить следующую игру — неанонсированный роглайт-экшен The Rogue Prince of Persia. Источник изображения: Steam (Darkvil)
Источник: 3dnews.ru