Intel анонсировала процессоры Xeon 6 — прежде их называли Sierra Forest и Granite Rapids

Новые процессоры Intel Sierra Forest на базе высокопроизводительных P-ядер и Granite Rapids на базе исключительно энергоэффективных E-ядер будут выпускаться в рамках одного семейства — Xeon 6. Об этом компания Intel сообщила в рамках своего мероприятия Vision 2024, которое проходит в Финиксе, штат Аризона. Производитель откажется от бренда Scalable в названии процессоров и будет выпускать новые чипы только с порядковым номером серии. Источник изображений: Intel

Источник: 3dnews.ru