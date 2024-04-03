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Intel была вынуждена признать, что до сих пор контрактное подразделение только увеличивало убытки

Корпорация Intel пока не готова опубликовать квартальный отчёт, но уже не стесняется говорить о результатах деятельности подразделения Intel Foundry, которое отныне будет фигурировать в качестве отдельного направления в финансовой отчётности. В прошлом году контрактный бизнес увеличил убытки Intel до $7 млрд, а выручка сократилась с $27,5 до $18,9 млрд. Выйти на безубыточность подразделение рассчитывает где-то к 2027 году. Источник изображения: Intel
Источник: 3dnews.ru

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