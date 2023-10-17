Intel Core i9-14900K разогнали до 9,1 ГГц — это абсолютный рекорд частоты процессора

Штатный оверклокер компании ASUS Йон «Elmor» Сандстрём (Jon Sandström) разогнал флагманский процессор Intel Core i9-14900K из серии Raptor Lake Refresh до частоты 9,1 ГГц. Это новый абсолютный рекорд разгона CPU по частоте. Источник изображений: YouTube / Skatterbencher

Источник: 3dnews.ru