Intel, Google, Arm и другие объединились для борьбы с гегемонией Nvidia с помощью открытого ПО

Как стало известно агентству Reuters, ряд крупных технологических компаний, включая Intel, Google, Arm, Qualcomm, Samsung и т.д., сформировала группу под названием The Unified Acceleration Foundation (UXL). Компании объединились для создания ПО с открытым исходным кодом, которое позволило бы разработчикам решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) не быть привязанными к проприетарным технологиям Nvidia. Источник изображения: Nvidia

Источник: 3dnews.ru