Intel готовит «урезанные» версии ИИ-ускорителя Gaudi3 для Китая

Корпорация Intel, как отмечает ресурс The Register, готовит специализированные модификации ИИ-ускорителя Gaudi3 для китайского рынка. Эти варианты из-за санкционных ограничений со стороны США будут отличаться от стандартных версий пониженным TDP и «урезанной» производительностью. Intel официально представила Gaudi3 менее недели назад. Изделие имеет чиплетную компоновку: оно состоит из двух одинаковых кристаллов с быстрым интерконнектом. В оснащение входят 128 Гбайт памяти HBM2e. Заявленная производительность FP8 и BF16 достигает 1835 Тфлопс (MME — блоки матричной математики). В семейство Gaudi3 входят ОАМ-версии HL-325L и HL-335 с показателем TDP в 900 Вт, а также PCIe-вариант HL-338 с TDP на уровне 600 Вт.

Источник: 3dnews.ru