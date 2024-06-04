Intel: настольные процессоры Core Ultra для LGA 1851 поступят в продажу после сентября

Сегодня Intel провела своё мероприятие в рамках Computex 2024, главным анонсом которого стали мобильные процессоры Lunar Lake. Подобный акцент в известной степени подчёркивает важность сегмента ноутбуков для бизнеса компании, ведь на этом рынке она продаёт примерно в два раза больше процессоров, чем в настольном. Тем не менее, компания объявила, что в четвёртом квартале на рынок выйдут настольные процессоры Arrow Lake. Мобильный процессор Intel Lunar Lake. Источник изображения: Intel, Tom’s Hardware

Источник: 3dnews.ru