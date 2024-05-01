Intel объяснила, как надо настраивать BIOS, чтобы проблемные Raptor Lake работали стабильно

Intel опубликовала рекомендации по настройкам BIOS, которые помогут решить проблемы со стабильностью работы компьютеров, с которыми столкнулись некоторые владельцы процессоров Core i9 13-го и 14-го поколений из-за перегрева. Компания Intel столкнулась с серьезными трудностями — некоторые пользователи процессоров Intel Core i9 13-го и 14-го поколения жалуются на проблемах со стабильностью. Нестабильная работа проявляется в виде зависаний игр, особенно на движке Unreal Engine 5, сообщает издание Tom’s Hardware.

Источник: 3dnews.ru