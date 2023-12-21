Intel оказалась самым активным покупателем оборудования ASML для 2-нм литографии

Нидерландская компания ASML является крупнейшим поставщиком литографических сканеров, поэтому спрос на её передовые решения очень высок. В следующем году она собирается поставить клиентам не более 10 единиц оборудования, пригодного для выпуска 2-нм чипов. Из них шесть единиц получит компания Intel, которая соответствующие техпроцессы называет 20A и 18A. Источник изображения: ASML

Источник: 3dnews.ru