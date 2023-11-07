Intel передумала расширять производство во Вьетнаме

Intel отложила реализацию планов по увеличению инвестиций в своё производство во Вьетнаме для расширения мощностей — это помогло бы компании удвоить объёмы производства в стране. Решение чипмейкера нанесло удар по планам вьетнамских властей усилить присутствие страны в мировой полупроводниковой индустрии. Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru