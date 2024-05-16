Intel переизобрела локальную сеть: два ПК теперь можно соединить через Thunderbolt 4 или 5

Intel выпустила программное обеспечение Thunderbolt Share, которое позволяет с помощью кабеля Thunderbolt соединить два компьютера друг с другом для обмена или переноса данных, синхронизации файлов на двух устройствах для резервного копирования, а также для управления одним ПК через другой. Как сообщает PC World, новая спецификация Intel дает возможность для совместного использования устройств без необходимости настраивать локальную сеть. Источник изображения: Mark Hachman/Foundry

Источник: 3dnews.ru