Intel поделилась видео монтажа оборудования ASML, которое поможет ей выпускать чипы по технологии Intel 14A

Компания Intel недавно дала понять, какие новшества планирует использовать после освоения выпуска чипов по техпроцессу Intel 18A в следующем полугодии. К 2026 году ей предстоит внедрить в массовом производстве оборудование с высоким значением числовой апертуры (High-NA EUV), и монтаж первого литографического сканера ASML такого класса уже начался на площадке в Орегоне. Источник изображения: Intel

Источник: 3dnews.ru