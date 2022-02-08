Intel подключился к разработке технологий на базе архитектуры RISC-V и открытых чиплетов

Компания Intel объявила о создании нового фонда, через который планируется инвестировать миллиард долларов в компании и стартапы, занимающихся созданием технологий, связанных с развитием новых архитектур набора команд, открытых программных инструментов для разработки и инновационных методов 3D-компоновки чипов. Одновременно объявлено о присоединении Intel к некоммерческой организации RISC-V International, курирующей развитие открытой архитектуры набора команд RISC-V.

Intel вошёл в число главных участников (Premier Member) RISC-V International, представители которых получают место в совете директоров и техническом комитете. Из других компаний, имеющих статус Premier в RISC-V International можно отметить SiFive, Western Digital, Google, Huawei, ZTE, StarFive, Andes, Ventana Micro и Alibaba Cloud. Кроме участия в RISC-V International компания Intel также заявила о налаживании партнёрских отношений и совместной работе с компаниями SiFive, Andes Technology, Esperanto Technologies и Ventana Micro Systems, занимающихся производством и проектированием чипов на базе архитектуры RISC-V.

Кроме финансирования работы над сторонними чипами, Intel планирует создать и собственные ядра RISC-V, которые можно будет использовать в качестве блоков для построения чиплетов (chiplet). Технология чиплетов нацелена на разделение сложных полупроводниковых блоков и поставку подобных блоков в виде отдельных модулей, компонуемых с использованием парадигмы «система в корпусе» (SoP, system-on-package) вместо «система на кристалле» (SoC, system-on-chip). Связанные с чиплетами спецификации (Open Chiplet Platform) планируется развивать в соответствии с открытой моделью разработки.

Помимо использования RISC-V в чиплетах, упоминаются и комбинированные архитектуры чипов, совмещающие блоки с разными архитектурами набора команд (ISA), такими как RISC-V, ARM и x86. Совместно с Esperanto Technologies планируется разработать прототип RISC-V-системы на базе чиплетов для ускорения вычислений для систем машинного обучения, а совместно с Ventana Micro Systems подготовить ускоритель для датацентров и сетевых инфраструктур. Ожидается, что технология чиплетов также будет использоваться в CPU Intel на базе микроархитектуры Meteor Lake.



Источник: opennet.ru