Intel подтвердила увольнения сотрудников в департаменте продаж и маркетинга

Intel, в рамках стратегии сокращения операционных затрат, инициировала новый раунд увольнений в департаменте продаж и маркетинга. Эта мера последовала за серией предыдущих сокращений, указывая на масштабные усилия компании по оптимизации своей структуры в условиях снижения спроса и ужесточения конкуренции. Источник изображения: Mohamed_hassan / Pixabay

Источник: 3dnews.ru