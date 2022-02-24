Intel поглотил компанию Linutronix, развивающую rt-ветку ядра Linux

Корпорация Intel объявила о покупке компании Linutronix, развивающей технологии для применения Linux в промышленных системах. В том числе компания Linutronix курирует разработку RT-ветки ядра Linux («Realtime-Preempt», PREEMPT_RT или «-rt»), ориентированную на применение в системах, работающих в режиме реального времени. Пост технического директора в Linutronix занимает Томас Глейкснер (Thomas Gleixner), основной разработчик патчей PREEMPT_RT и мэйнтейнер архитектуры x86 в ядре Linux.

Отмечается, что покупка Linutronix отражает приверженность Intel поддержке ядра Linux и связанного с ним сообщества. Intel предоставит команде Linutronix больше возможностей и ресурсов. После завершения сделки Linutronix продолжит работать в виде независимого бизнеса в составе подразделения Intel, отвечающего за разработку ПО.



Источник: opennet.ru