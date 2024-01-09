Компания Intel придерживается привычной стратегии вывода на рынок новых семейств процессоров, поэтому сперва в прошлом году были представлены модели Raptor Lake Refresh со свободным множителем для любителей разгона, а текущий год производитель начал с расширения ассортимента ещё на 18 моделей, но уже с заблокированным множителем. Новые чипы имеют значения TDP 65 и 35 Вт соответственно. Источник изображений: Intel, Tom’s Hardware

Источник: 3dnews.ru