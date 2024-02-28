ProHoster > Блог > Новости интернета > Intel представила мобильные процессоры Core Ultra vPro и настольные Raptor Lake Refresh vPro для бизнеса

Intel представила мобильные процессоры Core Ultra vPro и настольные Raptor Lake Refresh vPro для бизнеса

Intel традиционно анонсирует новые серии процессоров vPro, характеризующиеся повышенной степенью безопасности, на выставке MWC. В этом году производитель представил под серией vPro мобильные процессоры Core Ultra (Meteor Lake). Источник изображений: Intel
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий