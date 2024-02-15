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Intel работает над адаптивным фильтром повышения резкости для графической архитектуры Xe2 процессоров Lunar Lake

Intel ведёт разработку технологии улучшения графики в играх, которая будет использоваться встроенным графическим ядром будущих процессоров Lunar Lake, а также видеокартами на основе будущих архитектур Xe. Речь идёт об адаптивном фильтре изменения резкости изображения. Источник изображения: VideoCardz
Источник: 3dnews.ru

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