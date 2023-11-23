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Intel рассказала, как сделала встроенную графику процессоров Meteor Lake такой быстрой

Процессоры Core Ultra семейства Meteor Lake станут первыми массовыми потребительскими чипами Intel, использующими чиплетную структуру. Их релиз состоится в декабре. Для подогрева интереса к новым процессорам Intel решила более подробно рассказать об особенностях их встроенной графической подсистемы в своём новом видео. Источник изображений: Intel
Источник: 3dnews.ru

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