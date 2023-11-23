Intel рассказала, как сделала встроенную графику процессоров Meteor Lake такой быстрой

Процессоры Core Ultra семейства Meteor Lake станут первыми массовыми потребительскими чипами Intel, использующими чиплетную структуру. Их релиз состоится в декабре. Для подогрева интереса к новым процессорам Intel решила более подробно рассказать об особенностях их встроенной графической подсистемы в своём новом видео. Источник изображений: Intel

Источник: 3dnews.ru