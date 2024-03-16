Intel разрешит избранным партнёрам продавать ПК со скальпированными процессорами с гарантией

Компания Intel официально предложит покупателям скальпированную версию процессора Core i9-14900KS с гарантией — продавать их будут в составе готовых компьютеров партнёры компании из числа производителей ПК. Об этом сообщил YouTube-блогер Роман «der8auer» Хартунг (Roman Hartung). Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru