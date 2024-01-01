Intel с тайваньскими партнёрами создаст погружную СЖО для 1,5-кВт чипов

Корпорация Intel, по сообщениям сетевых источников, расширяет сотрудничество с тайваньскими партнёрами с целью разработки и вывода на рынок передовых систем охлаждения для дата-центров, поддерживающих ресурсоёмкие задачи, в частности, приложения ИИ. В проекте принимают участие компании Kenmec и Auras Technology. Кроме того, Intel сотрудничает с Тайваньским институтом промышленных исследований (ITRI): стороны намерены сформировать новую лабораторию для сертификации технологий охлаждения НРС-систем на соответствие международным стандартам.

Источник: 3dnews.ru