Intel выпустит 128-ядерные Xeon Granite Rapids в третьем квартале этого года, а 288-ядерные Xeon Sierra Forest — в первом квартале 2025-го

Компания Intel выпустит серверные процессоры Xeon 6900P (Granite Rapids), у которых будет до 128 производительных P-ядер в третьем квартале текущего года. В первом квартале 2025 года производитель собирается выпустить чипы Xeon 6900E (Sierra Forest), которые предложат до 288 энергоэффективных E-ядер. Источник изображений: Intel

Источник: 3dnews.ru