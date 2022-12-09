Intel задействовал код DXVK в своих драйверах для Windows

Компания Intel начала тестирование значительного обновления Windows-драйверов Intel Arc Graphics Driver 31.0.101.3959 для видеокарт с GPU Arc (Alchemist) и Iris (DG1), а также для интегрированных GPU, поставляемых в процессорах на базе микроархитектуры Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake. Наиболее существенные изменения в новой версии касаются работы по увеличению производительности игр, использующих DirectX 9. Предполагается, что оптимизации реализованы благодаря задействованию в драйвере кода от свободного проекта DXVK, предоставляющего прослойку с реализацией DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan.

Упоминание DXVK появилось в файле, перечисляющем сторонние открытые проекты, код которых использован в драйвере. Кроме того, в видеоролике, рассказывающем об изменениях, связанных с поддержкой DirectX 9, упоминается то, что данный API реализован через трансляцию вызовов в более современный графический API, в то время как именно для подобной трансляции и развивается DXVK. Упоминание о гибридной реализации DirectX 9 в Intel Arc Graphics Driver также присутствует в одной из заметок в блоге Intel.



Источник: opennet.ru