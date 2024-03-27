Интенсивность хакерских атак с использованием уязвимостей нулевого дня в 2023 году возросла на 64 %

Google сообщила, что в 2023 году хакеры использовали 97 уникальных уязвимостей нулевого дня в программном обеспечении, что почти в полтора раза превышает показатель предыдущего года, в котором было зафиксировано 62 подобных эксплойта. Тем не менее, Google говорит о прогрессе в предотвращении атак нулевого дня, ведь в 2021 году киберпреступники использовали 106 таких уникальных уязвимостей. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru