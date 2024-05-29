Интернет-архив Wayback Machine подвергся мошной и продолжительной кибератаке

Калифорнийская некоммерческая организация «Архив Интернета», более известная как Wayback Machine, сообщила о масштабной DDoS-атаке (отказ в обслуживании), которой она подвергается уже несколько дней подряд. В Wayback Machine заявляют, что находятся в контакте с нападавшими. Источник изображения: Pete Linforth/Pixabay

Источник: 3dnews.ru