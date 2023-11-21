Инвесторы OpenAI готовят судебный иск к совету директоров

Накануне стало известно, что более 90 % сотрудников стартапа OpenAI подписали открытое письмо к совету директоров с требованием его отставки, угрожая уволиться вслед за двумя из основателей компании и перейти на работу в Microsoft. Инвесторы в капитал OpenAI рассматривают возможность подачи судебного иска к совету директоров, противостояние с которым вынудило генерального директора покинуть компанию. Источник изображения: OpenAI

Источник: 3dnews.ru