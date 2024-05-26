iOS 18 предложит лишь бета-версию ИИ — так Apple обезопасит себя на случай проблем

Компания Apple готовится представить долгожданные функции искусственного интеллекта в iOS 18 и macOS 15. Однако эти функции изначально будут выпущены с пометкой «предварительная версия», что может быть показателем того, что Apple не успела полностью подготовить все запланированные возможности ИИ к полноценному релизу, сообщает Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg. Источник изображения: 9to5mac.com

Источник: 3dnews.ru