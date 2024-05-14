«iPad для всего»: первые обзоры похвалили новые iPad Air за соотношение цены и производительности

На минувшей неделе Apple анонсировала обновлённые iPad Air на чипе M2 и iPad Pro на M4. Apple iPad Air поступит в продажу завтра, 15 мая, но уже подоспели его первые обзоры: планшет хвалят за баланс между достаточно мощной платформой и разумной ценой. Есть также мнение, что большинству пользователей хватит как раз более скромного варианта, тогда как Pro — для профессионалов. Источник изображений: apple.com

Источник: 3dnews.ru