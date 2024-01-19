Компания Apple планирует разместить на корпусе будущих смартфонов серии iPhone 16 механическую кнопку для управления камерой, сообщил ряд авторитетных источников. Предполагается, что она расположится в нижней части правой грани корпуса смартфона и при съёмке в портретной ориентации взаимодействовать с ней будет удобно с помощью указательного пальца — прямо как с кнопкой спуска затвора на фотоаппаратах. Слухи о том, что Apple планирует добавить в iPhone кнопку для управления камерой ходят с осени прошлого года. Однако на тот момент речь шла о сенсорном переключателе. Теперь же сообщается, что кнопка будет механической, но с возможностью распознавания прикосновений и нажатий. Так при проведении пальцем по кнопке влево или вправо пользователь сможет изменять масштабирование, лёгкое нажатие позволит камере сфокусироваться на объекте, а полное нажатие запустит съёмку. Ожидается, что упомянутое нововведение появится во всех моделях iPhone 16.

Источник: 3dnews.ru