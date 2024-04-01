iPhone 6 Plus официально стал «устаревшим», а iPad Mini 4 — «винтажным»

Apple теперь официально считает iPhone 6 Plus «устаревшим» во всем мире, что означает, что ремонт и другие виды обслуживания этого устройства в магазинах Apple Store и у авторизованных поставщиков услуг Apple больше не доступны. В соответствии с принятой в Apple политикой, продукт считается «устаревшим», когда прошло семь лет с момента последних поставок устройства. Источник изображений: Apple

Источник: 3dnews.ru