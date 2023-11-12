iPhone SE 4 будет выглядеть более современно — он получит модифицированный корпус iPhone 14

По сообщениям сетевых источников, Apple разрабатывает новую версию доступного смартфона iPhone SE четвёртого поколения. С появлением iPhone SE 4 компания планирует полностью отказаться от устаревшего дизайна в стиле iPhone 8, который использовался в двух последних версиях устройства. Вместо этого смартфон получит более современный облик и увеличенный дисплей, что сделает его похожим на iPhone 14. Источник изображения: macrumors.com

Источник: 3dnews.ru