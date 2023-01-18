Исходники порта Doom для кнопочных телефонов на чипе SC6531

Опубликованы исходники порта Doom для кнопочных телефонов на чипе Spreadtrum SC6531. Модификации чипа Spreadtrum SC6531 занимают около половины рынка дешевых кнопочных телефонов российских брендов (остальное за MediaTek MT6261, другие чипы редкость).

В чём состояла сложность портирования:

Сторонние приложения на этих телефонах не предусмотрены. Малый объём ОЗУ — всего 4 мегабайта (бренды/продавцы часто указывают это как 32МБ — но это введение в заблуждение, так как мегабиты, а не мегабайты). Закрытая документация (можно найти только утечку ранней и неполноценной версии), поэтому многое добывалось методом реверс-инжиниринга.

В основе чипа процессор ARM926EJ-S с частотой 208 МГц (SC6531E) или 312 МГц (SC6531DA), может понижать частоту до 26 МГц, архитектура процессора ARMv5TEJ (нет деления и операций с плавающей точкой).

Пока что исследована работа лишь малой части чипа, это USB, экран и клавиши. Поэтому поиграть можно только при телефоне подключенном к компьютеру USB кабелем (ресурсы для игры передаются с компьютера), также в игре нет звука.

На данный момент запускается на 6-и из 9-и протестированных телефонов на чипе SC6531. Для перевода этого чипа в загрузочный режим, нужно знать какую клавишу удерживать при загрузке, клавиши для протестированных моделей: F+ F256: *, Digma LINX B241: центр, F+ Ezzy 4: 1, Joy’s S21: 0, Vertex M115: вверх, Vertex C323: 0.

Также были опубликованы два видео: с демонстрацией игры на телефоне и запуском на еще 4-х телефонах.

P.S.: Похожее было опубликовано на OpenNet, новость от меня, только отредактированная админом сайта.

Без лицензии, сложно сказать какая лицензия должна быть для кода полученного реверс-инжинирингом, считайте как копилефт — копируйте и изменяйте, давайте изменять другим.

Игра Doom была использована для привлечения внимания, в качестве примера, я бы хотел свободную прошивку для кнопочных телефонов. Их чипы гораздо мощнее, чем они используются в прошивке. Причём железо дешевое и массовое, в отличие от редких телефонов с «открытых» ОС или позволяющих выполнять свой код. Пока никого не нашел, чтобы скооперироваться, а реверс-инжиниринг тяжелое развлечение. Для начала было бы хорошо найти управление SD картой и управление энергопотреблением, чтобы можно было использовать эти телефоны как игровую приставку. Дополнительно к Doom можно портировать NES/SNES эмулятор.

Источник: linux.org.ru