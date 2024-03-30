Искусственный интеллект Voice Engine от OpenAI озвучит текст вашим голосом

OpenAI представила результаты предварительного тестирования ИИ-модели Voice Engine, которая на основе 15-секундного образца может реалистично озвучить введённый текст, стараясь максимально точно передать голос и речевые особенности говорящего. Источник изображения: Unsplash, Igor Omilaev

Источник: 3dnews.ru