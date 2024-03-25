Испанский суд заблокировал Telegram в стране — во всём виноваты пираты

Верховный суд Испании распорядился приостановить работу мессенджера Telegram. Решение принято в стране в качестве меры по обеспечению иска. Это произошло после жалобы местных медиакомпаний на то, что пользователи платформы могут беспрепятственного загружать контент, защищённый авторским правом. Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru