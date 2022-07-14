Исполнилось 30 лет с первого рабочего релиза 386BSD, прародителя FreeBSD и NetBSD

14 июля 1992 года был опубликован первый рабочий релиз (0.1) операционной системы 386BSD, предложившей реализацию BSD UNIX для процессоров i386, основанную на наработках 4.3BSD Net/2. Система была оснащена упрощённым установщиком, включала полноценный сетевой стек, модульное ядро и систему управления доступом на основе ролей. В марте 1993 года из-за желания сделать приём патчей более открытым и объединить поддержку различных архитектур на базе 386BSD 0.1 был сформирован форк NetBSD, а в июне 1993 на основе 4.3BSD-Lite ‘Net/2’ и 386BSD 0.1 был основан проект FreeBSD, который вобрал в себя патчи, не принятые в состав 386BSD.



Источник: opennet.ru